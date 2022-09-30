بعد إنجاز مهمتها.. الفرقاطة البريطانية إلبيون تغادر ليبيا

أنهت الفرقاطة البريطانية زيارتها إلى ليبيا، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، قضتها في الرصيف الحربي لقاعدة بوستة بمدينة طرابلس ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت البحرية البريطانية، أن الفرقاطة (أتش أم أس إلبيون) أنجزت مهمتها في ليبيا كجزء من العمليات الأمنية في البحر المتوسط، مبينة أن الزيارة مكنت من لقاء شخصيات سياسية وعسكرية في ليبيا ونقل مشاة البحرية البريطانية خبراتهم إلى أفراد الجيش الليبي.

وأضافت البحرية البريطانية في بيان لها، أن الزيارة شملت تدريب عناصر ليبية على تقنيات مكافحة الحرائق والسيطرة على الأضرار، والممارسات الهندسية، والملاحة البحرية ومسح الموانئ.