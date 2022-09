الدرقاش: إلى أي حكومةٍ أو دولةٍ تنتمي هيئة أوقاف طرابلس وهي تخالف قوانين البلاد؟

ليبيا – علق مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني على تعميم هيئة الأوقاف طرابلس بضرورة أن تكون خطبة الجمعة حول عدم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كونها “بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وتشكل خطرًا على الإسلام والمسلمين”.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “في بلدٍ خص القانون فيها يوم مولد سيد الكائنات -صلى الله عليه وسلم- باعتباره عطلةً رسمية تعمم هيئة الأوقاف كتابًا على خطباء المنابر يدعوهم لتحذير الناس من بدعة الاحتفال بيوم المولد، فإلى أي حكومةٍ أو دولةٍ تنتمي هذه الهيئة وهي تخالف قوانين البلاد؟”.

وتساءل الدرقاش: “هل ستلتزم الهيئة بالعمل يوم المولد باعتبار أن التعطيل فيه احتفال به والاحتفال في نظرهم بدعة؟”.

