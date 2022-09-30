«الرئاسي» الليبي يؤكد العمل على توحيد المؤسسة العسكرية

أكد المجلس الرئاسي الليبي، على استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، بينما تفقد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية مقارها في مدينة سرت بوسط البلاد. ومن دون تفسير رسمي، تغيب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن اجتماع عقده نائباه موسى الكوني، وعبد الله اللافي مساء أمس بالعاصمة طرابلس، مع الوفد العسكري البريطاني، الذي ترأسه كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق مارتن سامبسون.

وقال بيان للمجلس، الذي يعتبر نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، إن اللقاء الذي حضرته سفيرة بريطانيا كارولين هورندال، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ناقش الأوضاع العسكرية في البلاد، ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار. وأعرب المسؤول البريطاني عن دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وأكد المجلس على استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على جميع البلاد، وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية. وتغيب المنفي، عن هذا اللقاء على الرغم من وجوده في العاصمة طرابلس، حيث أعلن مكتبه في وقت سابق من مساء أمس، أنه تلقى من حسين القطراني نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال اجتماعهما، إحاطةً كاملةً عن بعض العراقيل والمشاكل التى تواجه الحكومة خلال المدة الماضية.

في شأن قريب، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، إنه بحث في اجتماع عقده مع رئيس أركان القوات الجوية، وآمري مناطق طرابلس الساحل الغربي والوسطى العسكرية، وآمري 4 وحدات عسكرية، المشاكل والصعوبات التي تواجهها المناطق العسكرية، والوحدات المستقلة، وسبل حلها.

بدوره، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إنه بحث مع وزيري الحُكم المحلي، والأشغال العامة بحكومة الاستقرار، سامي الضاوي، ونصر شرح البال، العلاقة حول عدد من المختنقات بالبلديات، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة للانتخابات البلدية تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، مشيراً إلى الشروع في أعمال صيانة مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

كما التقى، رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل بحضور عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، مدير المكتب «شبه الإقليمي للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات» خمائل بنت نورالدين، والوفد المرافق لها بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فإنه عقب اللقاء عقد وفد المؤسسة الدولية سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس ديوان مجلس النواب ومدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ومدير مكتب التدريب والتطوير ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات تضمنت التعاون المشترك في مجال الأبحاث البرلمانية والاستشارات والبناء المؤسسي والصياغة التشريعية، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية وإدارة البيانات وبناء القدرات في المهام البرلمانية والعمل على تنفيذ فعاليات وأنشطة مشتركة.

من جهته، تفقد باشاغا مساء أمس، برفقة بعض وزرائه سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية بما فيها مقر الحكومة الليبية بمجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت، وقال إنه استمع إلى إحاطة شاملة عن سير العمل والمراحل المتبقية من التجهيز، موجهاً أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف بمتابعة الشركات المنفذة وإلزامها بالرسومات والمواصفات المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير.

كما أصدر باشاغا، لدى تفقده حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الرياضية ومرافقها فى سرت إبّان تحريرها من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، توجيهاً لوزير الرياضة ببدء أعمال الصيانة فوراً، لتصبح المدينة جاهزة لاستقبال المناشط الرياضية من كل أنحاء ليبيا.