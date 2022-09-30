الشركسي: بقاء المنقوش والصديق الكبير بدعم من بريطانيا

استنكر أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، مساندة الجيش البريطاني لطرف منتهي الولاية (حكومة تصريف الأعمال)، قائلًا: “أمر غاية في الغرابة، كيف للبحرية والجيش الإنجليزي أن يرضى أن يكون أداة لطرف منتهي الولاية؟“.

وقال الشركسي في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتينك”، إن الطرف منتهي الولاية أراد استخدام البحرية الإنجليزية والجيش الإنجليزي لإرسال رسالة أن شرعيتهم تأتي من الخارج.

ورأى أن الرسالة موجهة لليبيين، وأن احتفاء محافظ المركزي الصديق الكبير ونجلاء المنقوش بالصور ونشرها، يؤكد مقاصدهم وتأكيدهم على أن دعم بقائهم من الخارج وخاصة من بريطانيا.