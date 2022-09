ليبيا- قال وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي إن استقبال البارجة البريطانية رسميًا سبب صدمة كبيرة للشعب، في الوقت الذي لا يوجد تعاون عسكري بين البلدين، كما ترك علامات استفهام كون ليبيا لم تستفد من الدول الداعمة للاستقرار وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، بل ساعدت هذه الدول في تمويل العصابات المتطرفة.

البرغثي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أضاف أن “وعود هذه الدول التي تدعي أنها تدعم الاستقرار في ليبيا، كانت مجرد دعاية ولم تقم بأي شيء على أرض الواقع”.

وواصل البرغثي حديثه: “بالنسبة لليبيا، فإن الوجود الأجنبي غير مقبول من الشعب تاريخيًا وحديثًا، والدليل إجلاء القواعد الأمريكية والبريطانية قديمًا، ورفض الوجود التركي والروسي والإيطالي حاليًا”، وفق رأيه.

Shares

The post البرغثي: استقبال البارجة البريطانية رسميًا سبب صدمة كبيرة للشعب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية