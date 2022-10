اوحيدة: رسو البارجة البريطانية دليل على تسفيه السيادة الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن رسو البارجة البريطانية دليل على تسفيه السيادة الليبية من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي نعتبرها سلطة الأمر الواقع، والتي تكتسب شرعيتها فقط من الدول المنتهكة للإرادة والسيادة الوطنية، ومنها بريطانيا.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف: “حكومة الدبيبة تنتهز هذه الفرص لتعزيز وجودها واستمرار فسادها في نهب عائدات النفط وغيرها بالتعاون والتنسيق مع رجل بريطانيا في ليبيا الصديق الكبير”.

وتابع اوحيدة حديثه: ” أما تاريخيًا، فبريطانيا لم يأتِ منها يومًا أيُّ خير للعرب، والآن التاريخ يعيد نفسه في غياب الإرادة الوطنية الفاعلة والمناصرة الخارجية الحقيقية لحل أزمة ليبيا”.

