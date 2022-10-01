الحاجي: الحكومات في ليبيا لم تخط نحو الدولة المدنية

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قال المحلل السياسي، إسلام الحاجي، إنّ جميع الحكومات التي مرّت على ليبيا لم تخط خطوة حقيقة بشأن تكوين دولة مدنية ديمقراطية تنعم بالحريات، مشيرًا إلى أنّه منذ 2011 كل طرف سياسي في ليبيا ذهب مع مع داعم أجنبي لتحقيق مصالحه.

وأضاف الحاجي أنّ اتفاق صخيرات لا يمكن أن يكون الليبيون قد صاغوه أو اتفقو عليه، لأنّه قد أسس للأزمة، حيث أنّه يتضمن نقاطًا كثيرة يختلف عليهم الليبيون، معقبًا أنّه لا بد من الاقتداء بتجربة رواندا التي عانت طويلا من الحروب الأهلية.

وأكّد الحاجي على أنّ مشوار الانتخابات مازال طويلًا، طالما هناك اختلافات بين الأطراف المعنية بإجراء الانتخابات على أهدافهم الاستراتيجية فسوف تبقى ليبيا على حالها إلى أجل غير مسمى.