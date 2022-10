ليبيا – طالب المحلل الاقتصادي مختار الجديد بممارسة الضغط على المصرف المركزي لإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه على الأقل بداية 2021.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “هؤلاء ينامون في العسل ولا يعيشون بين الناس”.

وأضاف: “باحتساب قيمة ارتفاع الدولار إلى العملات الأخرى منذ بداية 2021 وهو تاريخ تعديل سعر الصرف وحتى الآن أقول وبثقة إن الدولار لن يصل في المصرف إلى الستة دنانير بإذن الله، زلن يقترب حتى منها”.

وواصل حديثه: “على مدار الأشهر القادمة وحتى نهاية السنة على الأقل، والسعر الذي من المتوقع الوصول إليه بعيد عن هذا الرقم جدًا”.

الجديد ختم: “قولًا واحدًا ولا صحة لما يردده البعض حول وصول الدولار إلى الستة دنانير في المصرف، ومع ذلك يجب أن تعلوا المطالبات للمصرف المركزي بتثبيت سعر صرف الدينار إلى الدولار عند سعر 4.48 بدل هذا التذبذب الذي نشاهده”.

Shares

The post الجديد يطالب بممارسة الضغط على المصرف المركزي لتثبيت سعر الصرف عند 4.48 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية