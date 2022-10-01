البيوضي: الوطن يباع على رؤوس الأشهاد

الوطن / رصد

قال رئيس حزب التجديد، سليمان البيوضي، إنّ “الوطن يباع على رؤوس الأشهاد والخونة والمتآمرين ومطبليهم يرون ما يحدث انتصارًا وتعزيزًا لمواقفهم”.

وأضاف البيوضي أنّ الأمة الليبية عاجزة وتعيش حالة من الخوف والنهب والفاقة، والإحساس بأنّ حياة الإنسان مهددة فيها.

وتابع البيوضي حديثه بأنّ الخيانة والعمالة أصبحتا سياسة وتحالفات، مشيرًا إلى أنّ الوقت قد حان لإنهاء حالة الصمت والعجز والخذلان هذه؛ فلا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع والانتخابات هي أفضل الحلول السلمية.

وأكمل أنّه “وإذا ما استمرت المماطلة بشأن إجراء الانتخابات فإنّ الانتفاض في وجه الخانعين والمتآمرين والفاسدين حتمي، فقد آن لليل أن ينجلي وللصبح أن ينبلج”.