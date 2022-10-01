القبض على شخص متهم بسرقة معدات وأسلاك كهربائية في بنغازي

الوطن|رصد

قبض قسم البحث الجنائي على شخص قام بالسطو على محل لبيع المواد الكهربائية بنادي بنغازي الجديدة وسرقة معدات وأسلاك كهربائية.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إن قسم البحث الجنائي قد تحرك بعد ورود شكوى من قبل أحد المواطنين لجمع أكبر قدر من المعلومات وتحديد هوية الفاعل.

وأضافت المديرية أنه تم تحديد هوية السارق من قبل البحث الجنائي وضبطه وبحوزته بعض المسروقات وتم الإنتقال به إلى القسم للتحقيق معه وإحالته رفقة بعض المتورطين إلى النيابة العامة.