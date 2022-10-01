مديرية أمن بنغازي: ضبط شخصًا قام بالسطو على محل مواد كهربائية

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط شخصًا قام بالسطو على محل لبيع المواد الكهربائية بنادي بنغازي الجديدة وسرقة معدات وأسلاك كهربائية.

وأضافت المديرية في منشور لها على صفحتها بفيسبوك مساء اليوم الجمعة، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى ضد مجهول قام بالسطو على محله الذي يختص ببيع المواد الكهربائية والمعدات الصناعية بنادي بنغازي الجديدة، حيث تمت سرقة أسلاك كهربائية ومعدات صناعية.

وذكرت المديرية في منشورها ،أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعل وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات وتحديد هوية الفاعل.

مشيرة ، إلى أنه عند وصولهم إلى مكان الواقعة تم التحري وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية الفاعل ومحل سكنه.

وأفادت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم انطلاق أعضاء التحريات إلى محل سكن الشخص المطلوب وتم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته بعض المسروقات.

وذكرت المديرية أنه تم الانتقال بالمتهم إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه مواليد 1993 واعترف بما نُسب إليه وأنه قام ببيع باقي الكمية لأحد الأشخاص تم استحضاره من قبل أعضاء التحريات وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.