أمن البيضاء تنفي تحذيرها سكان المدينة وتنبه من الصفحات المزورة على “فيسبوك” 

العنوان – البيضاء

نفت مديرية أمن البيضاء الأخبار المتداولة حول تحذير سكان المدينة من التواجد في منطقة معينة بسبب مخاطر أمنية.

وذكرت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن ما تم تداوله عبر صفحة مزورة تنتحل صفة الصفحة الرسمية لمديرية أمن البيضاء على فيسبوك غير صحيح.

وأشارت مديرية أمن البيضاء إلى أن الغرض من تلك الأخبار هو بث الإشاعات والخوف بين أهالي المدينة.

‏عليه فأن مديرية أمن البيضاء تفيدكم بأنه ليس لديها الا هذه الصفحة فقط

وأكدت أن كل ما ينشر عبر الصفحات التي تنسب نفسها إلى مديرية أمن البيضاء تعتبر صفحة مشبوهة ومجهولة المصدر.

ونبهت المواطنين عدم تناول هذه المناشير المزورة وكل ما نُشِرَ على هذه الصفحة فهوه مُزور وعاري عن الصحة.

وكانت صفحة على “فيسبوك” تنتحل صفة مديرية أمن البيضاء طلبت من سكان المدينة عدم التواجد في المنطقة الممتدة من مسجد بلال من رباح وحتى مقهى قصر البيضاء لاشتباه وجود بعض الخلايا النائمة في المنطقة المذكورة، بحسب الصفحة المزعومة.