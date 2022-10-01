لرفع درجة الجاهزية.. 7 شركات نفطية تشارك في تمرين لمكافحة التلوث البحري

شاركت سبع شركات نفطية في تمرين يحاكي مكافحة التلوث البحري بالنفط الخام من المستوى الثاني بميناء البريقة..

وضم التمرين فرق عمل من شركات «الخليج للنفط، والبريقة لتسويق النفط، والزويتينة للنفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز، والهاروج للعمليات النفطية، الواحة للنفط»، لغرض رفع الجاهزية التامة والاستجابة لحوادث التلوث البحري في المواقع النفطية، حسب بيان شركة راس لانوف على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الجمعة..

وخلال التمرين، وجه نداء لجميع الشركات بضرورة الاستجابة السريعة للمساهمة في مكافحة التلوث، وتقسيم الفرق على ثلاث مناطق حساسة، الأولي بجوار منصة الشحن من أجل التطويق والسحب، والثانية بمدخل الميناء لإغلاقه ومنع تسرب النفط، والثالثة على شاطئ البحر للمحافظة على عدم وصول تسرب الي مصيف العائلات.