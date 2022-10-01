العريبي: وصول الفرقاطة البريطانية إلى ليبيا يهدف لدعم بعض الميليشيات 

العنوان – طرابلس

كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن وصول الفرقاطة البريطانية إلى ليبيا يهدف لدعم بعض الميليشيات من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز.

وأضاف العريبي في تصريحات لسبوتنيك الروسية أن استقبال الفرقاطة البريطانية من قبل أعضاء حكومة تصريف الأعمال يعزز الانقسام في ليبيا ويؤدي إلى تصعيد عسكري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة تفرض حمايتها على الحقول والآبار بكل قوة وحزم.

وأكد أن هذه التصرفات من قبل بريطانيا تعزز الانقسام والتصعيد العسكري في البلاد وتحول دون التقدم في المسار السياسي الهادف لإجراء الانتخابات والاستقرار.

وأعلن العريبي استنكاره هذه الخطوات في التوقيت الحالي، معتبرًا أنها تدخلًا في الشؤون الداخلية الليبية ودعمًا لعمليات الفوضى في البلاد.

وكانت سفينة إنزال بريطانية رست الأيام القليلة الماضية في ميناء طرابلس في أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات.

واعتبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أن رسو سفينة البحرية الملكية البريطانية (ألبيون) في طرابلس رسالة هامة على عمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا.

وكتبت المنقوش، عبر تويتر: “بعد انقطاع طويل.. ترسو اليوم على شواطئ عاصمتنا الحبيبة سفينة البحرية الملكية البريطانية لأول مرة منذ 8 سنوات”.

وأضافت، “إنها رسالة هامة تؤكد عمق علاقات البلدين الصديقين، وبدورنا نثمن جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا”.