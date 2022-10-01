الفايدي: الوضع الغذائي في ليبيا شديد الهشاشة ومقدمة لما هو أسوأ

الوطن| رصد

قال أستاذ الاقتصاد “علي الفايدي، إن المنظومة الغذائية في ليبيا ضعيفة للغاية، عازياً ذلك إلى عدم وجود رقعة زراعية، مبيناً أن ليبيا بأكملها تنتج ما يكفي 5% فقط من سكانها.

وأوضح الفايدي في تصريحات صحفية، أن الوضع الغذائي في ليبيا شديد الهشاشة ومقدمة لما هو أسوأ ولا يتحمل أي صعوبات أخرى، محذراً من تدهوره مع استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وبين أستاذ الاقتصاد “علي الفايدي، أن أكثر المتضررين من الوضع الغذائي المتدهور هم الأطفال، كاشفاً أن هذه الصعوبات ستُدخل ليبيا في مرحلة المجاعة التي لن ترحم صغيراً ولا كبيراً.