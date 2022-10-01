زواوة: الحرب الأوكرانية الروسية ستدخل الغاز الليبي إلى “لعبة الشطرنج”

الوطن| رصد

قال عضو المجلس البلدي بنغازي السابق، “محمد زواوة”، إن الغاز الليبي لن يحل مشكلة الأوروبيين، لكنه يساعد ولو بشكل بسيط في تخفيف الأزمة والشتاء القاسي على القارة العجوز مع تبخر الغاز الروسي رويداً رويداً.

ولفت زواوة في تصريحات صحفية، إلى أن اشتداد الأزمة في أوكرانيا والضربات التي يتلقاها بوتين قد تدخل حقول الغاز الليبي لعبة الشطرنج.

وبين أن زيارة الفرقاطة الإنجليزية ونظيرتها التركية تعد تبادلاً للرسائل على ظهر السفن الحربية.

كما وأوضح عضو المجلس البلدي بنغازي السابق، “محمد زواوة”، أن ليبيا تنتج نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز غالبها للاستهلاك المحلي، ومنها خمسة مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر الأنبوب (غرين ستريم)، لكن القرب الجغرافي ووجود أنابيب جاهزة يجعلان قيمة الغاز الليبي وتطويره أمراً بالغ الأهمية عند الأوروبيين .