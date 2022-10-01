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أوحيدة: رسو البارجة البريطانية دليل على تسفيه السيادة الليبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب ” جبريل أوحيدة ” إن رسو البارجة البريطانية دليل على تسفيه السيادة الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة”عبد الحميد الدبيبة” ، التي نعتبرها سلطة الأمر الواقع، والتي تكتسب شرعيتها فقط من الدول المنتهكة للإرادة والسيادة الوطنية، ومنها بريطانيا. على حد قوله..

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أضاف قائلا: “حكومة الدبيبة تنتهز هذه الفرص لتعزيز وجودها واستمرار فسادها في نهب عائدات النفط وغيرها بالتعاون والتنسيق مع رجل بريطانيا في ليبيا الصديق الكبير.”.

وتابع أوحيدة حديثه قائلا: ” أما تاريخيًا، فبريطانيا لم يأتِ منها يومًا أيُّ خير للعرب، والآن التاريخ يعيد نفسه في غياب الإرادة الوطنية الفاعلة والمناصرة الخارجية الحقيقية لحل أزمة ليبيا.”.

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أوحيدة جبريل أوحيدة

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صحيفة الساعة 24

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