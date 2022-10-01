شركات نفطية تشارك في تمرين يحاكي مكافحة تلوث بحري بميناء البريقة

العنوان-طرابلس

شاركت سبع شركات نفطية في تمرين يحاكي مكافحة تلوث بحري بالنفط الخام من المستوى الثاني بميناء البريقة.

وبحسب بيان شركة الخليج العربي، السبت، ضم التمرين فرق عمل من شركات “الخليج للنفط، والبريقة لتسويق النفط، والزويتينة للنفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز، والهاروج للعمليات النفطية، الواحة للنفط”.

وأشارت الشركة أن ذلك يأتي في إطار رفع الجاهزية التامة والاستجابة لحوادث التلوث البحري في المواقع النفطية.

وخلال التمرين، وجه نداء لجميع الشركات بضرورة الاستجابة السريعة للمساهمة في مكافحة التلوث، وتقسيم الفرق على ثلاث مناطق حساسة، الأولي بجوار منصة الشحن من أجل التطويق والسحب، والثانية بمدخل الميناء لإغلاقه ومنع تسرب النفط، والثالثة على شاطئ البحر للمحافظة على عدم وصول تسرب الي مصيف العائلات.

ويأتي تنظيم المحاكاة وفق قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 525 بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجموعة الشركات بالمنطقة الشرقية ومنطقة الهلال النفطي لإعداد والمشاركة في سيناريو لمحاكاة تسرب نفطي من المستوى الثاني في منطقة الهلال النفطي.