الاتحاد الليبي لكرة القدم: الدوري لن ينطلق في 5 أكتوبر المقبل

أكد الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي جربوع، أن “الدوري الممتاز لن ينطلق في الخامس من أكتوبر المقبل”.

وقال “جربوع”، في تصريح تلفزيوني، إنه سيتم تحديد “موعد جديد خلال الأسبوع المقبل”، مضيفا أن اتحاد الكرة “قرر هبوط فريقين من الدوري الممتاز، وصعود أربع فرق من الدرجة الأولى”.

وأكمل؛ أنه تم “رفض مقترح لجنة تنظيم المسابقات بخصوص منح حوافز من النقاط للفرق المتصدرة قبل السداسي”.

وأوضح أن “اتحاد الكرة قرر أن يجرى الدوري من مرحلتين ذهاب وإياب في ليبيا، وإجراء دورة سداسية لتحديد المتوج”.