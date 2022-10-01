شركة الخليج تشارك في تمرين لمكافحة التلوث البحري بالنفط

أخبار ليبيا 24

شاركت شركة الخليج العربي في تمرين المحاكاة التدريبية المشتركة لسيناريو التلوث البحري بالنفط الخام بمرسى البريقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أنها شكلت فريقًا متكاملًا برئاسة عضو لجنة إعداد السيناريو على مستوى المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدةً أنّها نجحت في هذا التمرين.

وبينت الشركة أن هذا التمرين جاء بناءً على قرار المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجموعة الشركات بالمنطقة الشرقية ومنطقة الهلال النفطي لإعداد والمشاركة في سيناريو لمحاكاة تسرب نفطي من المستوى الثاني في منطقة الهلال النفطي.

وكان رئيس لجنة الإدارة التابع للشركة، صلاح القطراني، قد أكد على ضرورة الاستعداد الجيد من قبل إدارة الصحة والسلامة وحماية البيئة والفريق المُشكل لهذا التمرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق الكامل مع الشركات المشاركة في التمرين.