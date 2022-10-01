عيسى التويجر: مجيء البارجة لسواحل طرابلس دليل على رغبة بريطانيا في دعم استقرار ليبيا

قال وزير التخطيط الليبي السابق، ” عيسى التويجر “؛ إنه “ليس غريبا أن ترسو بارجة حربية بريطانية على سواحل طرابلس، فعلاقات المملكة المتحدة بليبيا تاريخية، وكان للأخيرة دور كبير في تأسيس المملكة الليبية المستقلة، ومجيء البارجة هذه، دليل على الاستقرار والأمن ورغبة بريطانيا في دعم البلاد للوصول للاستقرار“.

وأوضح التويجر في تصريحات صحفية، أن “فوز اليمين المتطرف بالحكم في إيطاليا ليس له علاقة بهذا الأمر، بل إن مصالح روما في ليبيا ستجعلهم يصطدمون بالواقع، أما تصريحات المسؤولين الليبيين بخصوص البارجة، فلا تحمل أي دليل على وجود سياسة خارجية واضحة متفق عليها”، وفق تقديراته.

وفي هذا السياق ، قال عضو مجلس النواب ” جبريل أوحيدة ” إن رسو البارجة البريطانية دليل على تسفيه السيادة الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة”عبد الحميد الدبيبة” ، التي نعتبرها سلطة الأمر الواقع، والتي تكتسب شرعيتها فقط من الدول المنتهكة للإرادة والسيادة الوطنية، ومنها بريطانيا. على حد قوله..

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أضاف قائلا: “حكومة الدبيبة تنتهز هذه الفرص لتعزيز وجودها واستمرار فسادها في نهب عائدات النفط وغيرها بالتعاون والتنسيق مع رجل بريطانيا في ليبيا الصديق الكبير.”.

وتابع أوحيدة حديثه قائلا: ” أما تاريخيًا، فبريطانيا لم يأتِ منها يومًا أيُّ خير للعرب، والآن التاريخ يعيد نفسه في غياب الإرادة الوطنية الفاعلة والمناصرة الخارجية الحقيقية لحل أزمة ليبيا.”.