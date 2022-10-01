الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شمال غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة وتكون مصحوبة برياح شمالية نشطة مع تكاثر للسحب على بعض المناطق.

وتبقى الأجواء ساخنة اليوم على باقي المناطق حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلهًا على أغلب المناطق بين 36 و42 درجة مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق الوسط والجنوب الشرقي ومناطق الخليج وسهل بنغازي، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي غدًا على مناطق الشمال الشرقي ويشمل هذا الانخفاض باقي مناطق ليبيا بعد غدٍ الإثنين.



رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل على مناطق الشمال الممتدة من زوارة إلى زليتن بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل على باقي مناطق الشمال ومدن الدواخل بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على باقي المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء غد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، تتحول غدًا إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيًا بداية من يوم غد.