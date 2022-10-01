الفلاح: أخشى من إرسال بوارج حربية إيطالية للحصول على الغاز الليبي

الوطن|رصد

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن اليمين المتطرف الذي وصل إلى سدة الحكم في إيطاليا سيؤثر على العديد من الملفات في البلد لا سيما أن ليبيا مستعمرة سابقة من مستعمرات إيطاليا.

وأكد الفلاح أن هذا اليمين المتطرف يحمل جينات الفاشية والماسونية حيث تعد ميلوني ثاني رئيس حكومة بعد موسوليني يعتنق الأفكار الفاشية التي كان لها بصمة سيئة في ليبيا من خلال القتل والإعدامات على حد وصفه.

وتوقع المحلل السياسي أن يتم استخدام القوة العسكرية في الملف الليبي الذي يعتبر من مناطق نفوذ إيطاليا التي ترى ليبيا مستعمرة من مستعمراتها السابقة.

ولم يستبعد المحلل أن يتم إرسال بوارج حربية إيطالية من أجل حماية مصالحها والفوز بالنصيب الأكبر من كعكة الثروات التي تزخر بها البلاد ومنها النفط والغاز اللذان يشقان التراب الليبي نحو إيطاليا خصوصاً في ظل أزمة النفط التي ستكون قاسية هذا العام على أوروبا، وهي نقطة ستستغلها الحكومة الفاشية الجديدة”.