العرفي يتساءل: مليارات صرفتها حكومة الدبيبة أين صرفت؟

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قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن 15 مليارًا صرفتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في باب الدعم.

وتابع العرفي في تصريحات صحفية :”واليوم لا توجد مواد غذائية ولا مواد طبية وهناك أزمة محروقات، فأين ذهبت أموال الدعم”.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة صرفت 70 مليار دينار خلال 9 أشهر، وهذا رقم كبير جدا حيث أنه لم يسدد منه شي لصالح الدين العام.

وأضاف عضو مجلس النواب :”لا ندري الأرقام التي ذكرتها وزارة المالية في حكومة الدبيبة أين صرفت”.

وتابع العرفي في تساؤله قائلا :”تم تخصيص 15 مليارا لمؤسسة النفط ولا ندري أين صرفتها المؤسسة فمن المفترض بالأرقام المذكورة أن يصل إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا”.