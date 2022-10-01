السفارة الأمريكية تبحث مع حكومة الوحدة تعزيز الشفافية المالية

التقى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان بوفد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة لمناقشة أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن تطلع الولايات المتحدة إلى البناء على هذه المحادثات المهمة.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على أنّ عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة.

وفي سياق منفصل التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هاريس والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جهود المصرف المركزي لزيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية ضمان أن تذهب موارد ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية ودعم الشعب الليبي.