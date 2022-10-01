الفيتوري: عدم توازن الأمن الغذائي في ليبيا يرجع للأراضي الصحراوية

الوطن| رصد

رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي “عطية الفيتوري”، أن أبرز أسباب عدم توازن الأمن الغذائي في ليبيا يرجع لكون معظم أراضي البلاد صحراوية، وأن الزراعة فيها لا تتجاوز ما نسبته 8 % من مجمل مساحة الأراضي.

وأوضح الفيتوري في تصريحات صحفية، أن مشروع الكفرة الذي تضمن مزارع كبيرة وصغيرة، كان الهدف منه توفير كامل حاجات ليبيا من اللحوم الحمراء، خاصة الأغنام.

وبين أن هناك مشاريع عدة مشابهة لمشروع الكفرة ولكن سوء الإدارة في ليبيا أفشلتها وسببت أزمة الأمن الغذائي في البلاد.