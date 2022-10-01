وصول 5320 أسطوانة غاز طهي إلى طبرق

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى قسم المبيعات بإدارة العمليات طبرق، 5320 أسطوانة غاز طهي، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

الشركة أوضحت في بيان لها، عبر منصتها الرسمية، أن هذه الشحنة سيتمُ توزيعها عبر 18 محطة بمناطق، الحدائق وراس التين والجلاء وحي الخليج وحي النصر والأندلس و طريق دبي و طبرق الحي الصناعي.

كما أرسلت الشركة، شُحنة من أسطوانات غاز الطهي إلى مستودع الهاني بطرابلس، تقدر بحوالي 1050 أسطوانة، سيتمُ توزيعها عبر خمس محطات توزيع، وبواقع 210 أسطوانات لكل محطة، مشيرةً إلى أن سعر البيع للاسطوانة الواحدة هو دينارين.