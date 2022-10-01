شركة الخليج: العاملون بحقل البيضاء يواصلون تغيير خط إنتاج بطول 2,200 متر

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أن وحدة صيانة الأنابيب بحقل البيضاء تواصل أعمال تغيير كامل لخط إنتاج البئر (B-56) بالمحطة رقم (GS1)والذي يبلغ طوله حوالي (2,200) متر

وأكدت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال التفصيل والتوصيل وربط الأنابيب في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وقد بلغت نسبة الإنجاز حاليآ (60%) ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز كامل العمل مع نهاية شهر أكتوبر.

وأشارت الشركة إلى تواصل العمل بالتنسيق مع منسقة الشؤون الفنية ومنسقة العمليات بمساعدة قسم النقل وبمتابعة من قسم السلامة.