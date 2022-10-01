بورايقة: الدبيبة لا يريد “تحمل” مسؤولية سفك الدماء لرغبتة بالسلطة

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، فيصل بورايقة، إنّ رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، بحكم جهله وعدم معرفته بأن الديمقراطية تعد مؤسسة من أهم عناصرها التداول السلمي على السلطة، ولذلك يُعتبر العنصر الرئيس فى تعطيل الانتخابات ومنعٍها.

وأضاف بورايقة عن الدبيبة الذي وصفه بالمتلون أنّه اعترف أن توقيعه فى جنيف هو أخلاقي و هو غير مُلزم له، ما يعني أنه لا أخلاق له.

وتابع بورايقة حول الرئيس المنتهي أن عدم الاعتراف وطلب الاعتذار من الشعب وتقديم استقالتهُ نتيجة لتزوير شهادتهُ يعنبر أقل شىء احترامآ للشعب.

وبين المحلل السياسي أنّ عدم تطبيق نُظم الحُوكمة فى إدارة الدولة وضرب الحائط بكل القوانين والأعراف المُنظمه للجهاز الإداري الضعيف، كانت من سمات الدبيبة.

ويرى بورايقة أنّ الدبيبة لا يُريد تحمل المسؤليه حيال أعمال العنف وسفك الدماء نتيجة رغبتهُ فى السلطة.