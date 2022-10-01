التويجر: مجيء البارجة البريطانية دليل على رغبة لندن في دعم استقرار ليبيا

قال وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، إن مجيء البارجة البريطانية إلى ليبيا، دليل على رغبة لندن في دعم استقرار البلاد.

وأوضح التويجر أن علاقات المملكة المتحدة بليبيا تاريخية، حيث كان لها دور كبير في تأسيس المملكة الليبية المستقلة.

ورأى التويجر أنفوز اليمين المتطرف بالحكم في إيطاليا ليس له علاقة بهذا الأمر، لافتاً إلى أن مصالح روما في ليبيا ستجعلهم يصطدمون بالواقع.

ولفت التويجر إلى أن تصريحات المسؤولين الليبيين بخصوص البارجة، لا تحمل أي دليل على وجود سياسة خارجية واضحة متفق عليها.