مكتب المرور والتراخيص يضعُ خطة لحلّ الأزمة المرورية بطرابلس

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ناقش رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس اللواء عبدالعال وادي، رفقة عضو عن عن المجلس البلدي طرابلس المركز وبحضور عدد من أعضاء مكتب المرور طرابلس والبلدية، أسباب الازدحامات المرورية التي تعُيق حركة السير.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، بحث الحضُور خلال اجتماع موسع عُقد بديوان بلدية طرابلس المركز آليات حلّ كافة المختنقات المرورية بمنطقة الظهرة بطرابلس، ووضع الحلول العاجلة لحل هذه الإشكالية؛ باعتبارها منطقة حيوية، وذلك عبر فتح مسارات جديدة، وفقًا للبيان.

وفي سياق منفصل، تابع مدير أمن مديرية سرت اللواء مختار أبوسبيحة الشيباني، خلال جولة تفقدية داخل ديوان وزارة الداخلية بمدينة طرابلس؛ سير العمل بمديرية الأمن.

كما قام بزيارة مدير مكتب شؤون الضباط بالوزارة وذاك لمتابعة الإجراءات الإدارية من بينها الترقيات والتسويات الوظيفية لمنتسبي المديرية، وآليات التدريب والتعاون في تخريج دفعتين من أعضاء الشُرطة والتجهيز لتخزيج 30 شُرطية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.