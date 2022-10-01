الدرقاش: لا ضير ولا عتاب ولا عيب في تغيير الفتوى

رأى مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني أنه من الواجب على المفتي المتصدر للفتوى أن يغير فتواه في حال ظهور أي خطأ فيها أو حيت يتبين له وجها آخر أو يظهر له دليل جديد.

وقال “الدرقاش”، في منشور له عبر فيسبوك، “يحسب العوام أنه مما يعيبُ العالمَ المجتهدَ أن تتغير فتواه فيُحل ما كان يحرّم من قبل أو يحرّم ما كان يُحل من قبل، وهذا غير صحيح”.

وأضاف “إنَّ من الواجب على المفتي أن يغير فتواه إذا ظهر له أنه قد أخطأ فيها أو تبين له وجهاً آخر أو دليلاً لم يكن يعرفه من قبل ولا ضير في ذلك ولا عتاب، فإن الحقَّ أحقُ أن يُتبعْ”.

ولم يبين الدرقاش في منشوره إذا ما كان يشمل التغيير فتاوى الغرياني المحرضة على الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي والكراهية، خاصة وأن المفتي المعزول لا يزال يخرج في كل مرة مؤكداً على هذه الفتاوى