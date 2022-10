ليييا – زار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج الخميس مصلحة السجل التجاري للإطلاع على اجراءات سير العمل بمنظومات المصلحة ببلدية جنزور.

زيارة الحويج جاءت بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة للاطلاع على سير عمل المصلحة والاطلاع على مستجدات منظومات السجل التجاري وآلية حصرها للشركات إلكترونيًا، بحيث يمكن لأصحاب الشركات تقديم كافة معاملاتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن منظومات السجل التجاري، إضافة لكونها تسهل عملية التسجيل وإتمام المعاملات، هي أيضًا تعمل كأرشيف لملفات هذه الشركات لما فيه تأثير إيجابي فعال سريع في آلية سير العمل.

الحويج أشاد بمساعي رئيس وموظفي المصلحة لاستحداثها بشكل رسمي، مؤكدًا ضرورة اطلاعهم المستمر على مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز الأعمال بقيمة جديدة من عالم التكنولوجيا الحديث حتى تؤدي المصلحة غرضها الأساسي للصالح العام.

Shares

The post الحويج يطلع على مستجدات منظومات السجل التجاري وآلية حصرها للشركات إلكترونيًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية