بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 01 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 01 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربي نتيجة كتلة هوائية باردة ، بينما تبقي الأجواء ساخنة على باقي مناطق ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أحياناً على بعض مناطق .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل علي مناطق الشمال الممتدة من (زوارة إلي زليتن ) مابين (30- 34)مْ ، وتسجل على باقي مناطق الشمال ومدن الدواخل مابين (38 – 42 )مْ، وتسجل إنخفاض يوم الغد علي باقي المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (36-42)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (39-41)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:52)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:01).