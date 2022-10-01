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وصول 134 ألف صندوق من الموز الطازج إلى مبناء الخمس البحري

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت فيها وصول بواخر تجارية إلى ميناء الخمس البحري، محملة بصناديق الموز الطازج وحبوب القمح، إضافة إلى حاويات السلع والبضائع المتنوعة.

الشركة أفادت في نشرتها، وصول السفينة” COLD STREAM” التابعة للوكيل الملاحي طرابلس، وعلى متنها أكثر من 134 ألف صندوق من الموز الطازج، إضافة إلى وصول السفينة “BRAVE M” التابعة للخط الملاحي مدوين وعلى متنها أكثر من 28 ألف طن من القمح.

البيانات أشارت أيضًا إلى وصول السفينة ” NICOLA” التابعة للوكيل الملاحي، أمواج ليبيا وعلى 103 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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اخبار ليبيا 24

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