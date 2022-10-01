مشيرب: تيار فبراير الصادق لا تقف معه ولا تدعمه أي دولة

ادعى عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس أنه وصل لحد اليقين بالتجربة أن جميع الدول دون استثناء لا تدعم من وصفهم بتيار فبراير لكنها تدعم 3 تيارات أخرى في ليبيا.

وقال “مشيرب”، في منشور له عبر فيسبوك، “التيارات الثلاث فى الدولة الآن تيار حفتر، وتيار الخضر، وتيار التطبيش، وكل الدول دونما استثناء لا تدعم إلا هذه التيارات الثلاث”.

وأضاف “أما ما نقول عنه تيار فبراير أو ما تبقى من الصادقين منهم فلا تدعمهم ولا تقف معهم أى دولة ولا تضعهم فى حسابها والأسباب معلومة ولا حاجة لتكرارها”، مستطردا “كلامى على كل الدول دونما استثناء وعن تجربة ويقين”.