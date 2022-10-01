الحويج يبحثُ سير العمل بالسجل التجاري العام في جنزور

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اطلع وزير الإقتصاد و التجارة، محمد الحويج، على سير العمل بمصلحة السجل التجاري العام في بلدية جنزور.

وبحث الحويج مع رئيس مصلحة السجل التجاري،محمد بن كتير، و مدراء الادارات والمكاتب و الموظفين، ووكيل بلدية جنزور؛ آلية حصر السجل التجاري للشركات إلكترونيًا؛ بما يمكن أصحاب الشركات من تقديم كافة معاملاتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل.

الحويج أكد خلال جولته التفقدية للسجل على ضرورة مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الرقمية؛ لتجديد طريقة إنجاز الأعمال بقيمة جديدة من عالم التكنولوجيا الحديث حتى تؤدي المصلحة غرضها الأساسي للصالح العام، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

يشار إلى أن منظومات السجل التجاري، تسهل عملية التسجيل و إتمام المعاملات، كما تعمل كأرشيف لملفات الشركات المُسلجة ضمنها، بما يسهل آلية العمل.