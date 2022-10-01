الارصاد: كتلة هوائية باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة وتكون مصحوبة برياح شمالية نشطة مع تكاثر للسحب علي بعض المناطق.

واشار التقرير الى ان الأجواء تبقى ساخنة هذا اليوم على باقي المناطق حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها علي أغلب المناطق مابين ( 36 – 42 )مْ.

ووفقا للتقرير تكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق الوسط والجنوب الشرقي ومناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ومن المتوقع بحسب التقرير تبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض التدريجي يوم الغد علي مناطق الشمال الشرقي ويشمل هذا الإنخفاض باقي مناطق ليبيا يوم الإثنين .

والله اعـــــــــــلم.