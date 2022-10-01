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أسعار الذهب في السوق الموازية اليوم السبت

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة افريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث شهد سعر  اونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم السبت ارتفاعا بلغ 1659.33 $ مما أدى إلى ارتفاع في اسعار جرام الذهب في السوق وكان كما يلي : 

الذهب  المسبوك عيار 18 شهد اليوم رتفاعا عن  يوم الامس حيث بلغ الجرام فيه  213.500 دينار شراء كسر ذهب  شهد اليوم ارتفاعا في اسعاره حيث وصل:

عيار 18 سعر الجرام 210 دينار 

عيار 21  سعر الجرام 245 دينار 

عيار 22  سعر الجرام 256.66 دينار 

عيار  24 سعر الجرام 280 دينار

وشهدت الليرة  عيار 21 وزن 8 جرام ارتفاع  في سعرها اليوم حيث وصلت 1960 دينار 

كما شهد أسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي: 

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار 

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار                                             

الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار 

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار 

أما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وكانت   كما يلي: 

فضة كسر  من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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