ابوجناح يبحث مع ممثل اليونيسيف خطوات علاج مرضى ضمور العضلات

ليبيا – اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان ابوجناح مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في ليبيا ميكيلي سيرفادي، الذي استلم مهامه منذ نحو شهرين.

الجانبان بحثا الدعم المقدم من منظمة اليونيسيف لدولة ليبيا، ووضع آلية للدعم الذي سيقدم في سنة 2023.

وناقش الوزير مع ممثل اليونيسيف خطوات علاج مرضى ضمور العضلات في ليبيا، والاتفاق على تكليف فريق طبي من دولة إيطاليا على غرار الفريق الأول، مشددا على ضرورة التنسيق بين السفارة الإيطالية والمنظمة الدولية لتسهيل كل الإجراءات لوصول الفريق الطبي للتقييم.

وشكر ابوجناح منظمة اليونيسيف على مجهوداتها في دعم السلسلة الباردة والتطعيمات، مؤكدا ضرورة التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في أنواع الدعم المقدمة؛ على ألا يتم إلا وفق الاحتياج من خلال الإدارات المختصة بالوزارة.

