٣٢ نائب عن المنطقة الشرقية يطالبون بعرض دستور 1951م للعودة بليبيا للتقسيم العثماني

طالب 32 عضوًا بمجلس النواب، عن المنطقة الشرقية، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعرض دستور 1951م غير المُعدل، للتداول داخل المجلس، للنظر في العودة إلى التقسيم العثماني لليبيا، وفق الأقاليم الثلاثة.

وبحسب النواب فإن هذا الطلب هو الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلمة ليبيا، في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مُهددة.

ولفت النواب إلى أن المادة 8 من دستور 51، كانت تضمن للمستوطنين الإيطاليين، الحصول على الجنسية الليبية، حيث نصت على: “يُعتبر ليبيًا كل شخص مقيم في ليبيا، وليس له جنسية أو رعوية أجنبية”.

وذكر النواب أن المادة 21 من دستور 51، نصت على تعدد الأديان في ليبيا، وكفلت لليبيين والأجانب المقيمين، حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان.