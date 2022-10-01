شلقم: الحكومات في إيطاليا مثل طبق البيتزا

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق إن الحكومات في إيطاليا، وإن اختلفت تسمياتها وتحالفاتها، فهي مثل طبق البيتزا، دائماً واحد وإن تغير ما يُوضع فوقه، على حد تعبيره.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية “جيورجيا ميلوني تقود إيطاليا على رأس الحكومة التاسعة والستين، التي تحكم البلاد منذ إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية” وفق قوله.

أضاف: “إيطاليا تعيش أزمة مالية خانقة، وهي الثانية في سلم المديونية الأوروبية بعد اليونان، والاتحاد الأوروبي سيقدم لها مائتي مليار يور دعماً لميزانيتها، فهي مرتهنة له مالياً”.

واختتم شلقم قائلًا “السؤال الكبير الذي لا يغيب في إيطاليا هو: كم سيكون عمر هذه الحكومة التي وُلدت من رحم أزمة مالية خانقة بسبب «كورونا» والحرب الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار الغاز والنفط والتضخم، وتكوينها اللامتجانس؟..رغم الأغلبية الكبيرة التي حققها التحالف الثلاثي في البرلمان، فإن البرنامج الحكومي المالي والاجتماعي والإداري، لا يخلو من الغموض، بل الارتباك” على حد تعبيره.