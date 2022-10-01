شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وصبراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في العاصمة طرابلس وضواحيها وكذلك في مدينة صبراتة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فنيي نقطة تشغيل وصيانة المجمع الصناعي بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء استبدلوا عدد 2 محولات هوائية بدل معطوبة (محول نبيل النعاس وخالد عياد) جهد 200 ك ف أ كما تم تركيب قطاعات هوائية ومفاتيح واستبدال للكوابل.

كما قامت فرقة الكوابل بدائرة توزيع عين زارة بصيانة رأس كابل ضغط عالي معطوب مما تسبب في فصل خط رئيسي على الشبكة، حيث تم الانتهاء من صيانته وإرجاع التغذية.

وفي منطقة صلاح الدين وبالقرب من محطة (الخزان الابيض 1) تم إزاحة صندوق توزيع ومجموعة كوابل جهد 11 ك٠ف وأيضا كوابل ضغط منخفض توسطت الطريق بعد أعمال التوسعة وذلك في إطار مساهمة دائرة توزيع الهضبة في التهيئة لأعمال الرصف ولازال العمل جاري لاستكمال باقي الإزاحات وإضافة عديد الكوابل لتخفيف الاحمال.

وفي صبراته قامت فرقة التركيبات وورشة المحولات بادارة توزيع الساحل بصيانة محول داخل غرفة مخازن التعليم بدائرة توزيع صبراتة.