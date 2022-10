الكبير يبحث مع مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي تحقيق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا

ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الجمعة في تونس العاصمة مع جوشوا هاريس مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بحضور ليزلي أوردمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي التحديات الاقتصادية العالمية وجهود الشفافية والافصاح التي تبناها المصرف وتحقيق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا.

