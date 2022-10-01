ناكر: رسو فرقاطة بريطانية في ميناء طرابلس احتلال بطريقة ناعمة

أعلن المترشح الرئاسي، ورئيس حزب القمة، عبدالله ناكر رفضه رسو فرقاطة بريطانية في ميناء طرابلس، واصفاً الأمر على انه انتهاك للسيادة الليبية، وإرجاعها لحقبة الاستعمار والاحتلال الإنجليزي بطريقة ناعمة.

وقال ناكر في بيان له، لن نقبل بالرضوخ أو المساومة علي سيادتنا، ونعتبر كل من تواطأ مع المحتل، عميل وخائن، ومن حقنا الدفاع عن سيادة بلادنا بكل الوسائل المتاحة لنا،

مضيفاً: الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مفروض علينا من المخابرات البريطانية.

وأضاف ناكر أن المؤسف في الأمر تواطؤ من يدعون الوطنية من المسؤولين على ليبيا، والذين أقسموا على أن تكون مستقلة وحرة، لافتاً إلى أن احتفال هؤلاء ببشاشة وسرور على متن الفرقاطة، بمثابة عمالة وخيانة لليبيا والليبيين، وبأموال ليبيا.