ناكر: نستنكر محاولة إرجاعنا لحقبة الاحتلال الانجليزي بطريقة ناعمة

أدان عبد الله ناكر رئيس ما يعرف حزب القمة، رسو سفينة الإنزال إتش إم إس ألبيون البريطانية، في ميناء طرابلس قبل أيام، وقال: “ندين ونستنكر بشدة رسو فرقاطة بريطانية في ميناء طرابلس والتي فيها إنتهاك صارخ للسيادة الليبية، و إرجاعنا إلى حقبة الإستعمار والإحتلال الإنجليزي بطريقة ناعمة” وفق تعبيره.

أضاف في بيان: “المؤسف في الأمر تواطئ من يدعون الوطنية من المسؤولين على ليبيا والذين أقسموا على أن تكون مستقلة وحرة من الحكومة المنتهية والمجلس الرئاسي الفاقد للشرعية وهم يحتفلون بعمالتهم وخيانتهم لليبيا والليبيين بأموال ليبيا والتي كانت ببشاشة وسرور مدير مصرف ليبيا المركزي وهو على متنها الذي نعلم جميعًا بأنه مفروض علينا من المخابرات البريطانيا، وكذلك الإحتفالات السابقة للأتراك في قاعدة أبوستة بإحتلالهم لقاعدة الوطية، وسيطرة فاغنر على الشرق الليبي، وغيرها من التدخلات الدولية في ليبيا ، ومنها جلب المدعو السراج على متن فرقاطة إيطالية وفرضه بالقوة” على حد قوله.

واختتم: “نحن حزب القمة :- نرفض كل هذا التدخل تحت أي مسمى، وهو بالنسبة لنا إحتلال ومن حقنا الدفاع عن سيادة بلادنا بكل الوسائل المتاحة لنا ، ولن نقبل بالرضوخ أو المساومة علي سيادتنا ،ونعتبر كل من تواطئ مع المحتل فهو عميل وخائن ، وسوف يحاسب عاجلا أم آجل ونحمل كافة المسؤولية للأمم المتحدة على كل هذه الإنتهاكات للسيادة الليبية والإستخفاف بالليبيين ونهب مالهم وثروات بلادهم” على حد قوله.