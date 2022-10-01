وزارة المالية تعلن واردات ونفقات ليبيا منذ بداية العام

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي الموارد المالية العامة للدولة الليبية منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 79,356,220,051 دينار فيما بلغ إجمالي النفقات على الجهات العامة الممولة من الدولة 54,931,591,257 دينار.

وأكدت وزارة المالية في تقريرها أن قيمة الإيرادات النفطية ومشتقاتها بلغت 77,174,346,087 دينار فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى 1,347,720,469 دينار كما قدرت بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 834,153,495 دينار.

وأشارت وزارة المالية أن نفقات الباب الأول “المرتبات وما في حكمها” بلغت 32,698,241,329 دينار فيما بلغت نفقات الباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل” 6,993,050,335 دينار وقدرت نفقات الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية “403,119,435 دينار فيما بلغت نفقات الباب الرابع “الدعم” 14,837,180,159 دينار.