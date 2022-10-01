الحويج يتابع عمل منظومة السجل التجاري وآلية حصر الشركات إلكترونيًا

تابع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، سير العمل في مصلحة السجل التجاري، واطلع على مستجدات منظومة السجل التجاري وآلية حصر الشركات إلكترونيًا، وذلك خلال زيارة قام بها لمصلحة السجل التجاري العام في بلدية جنزور.

وقالت الوزارة إنه يمكن لأصحاب الشركات تقديم جميع تفاصيل معاملاتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل.

وأضافت أن منظومات السجل التجاري تعمل كأرشيف لملفات الشركات «لما في ذلك من تأثير إيجابي فعال سريع في آلية سير العمل»، فضلا عن أنها تسهل عملية التسجيل وإتمام المعاملات.

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الحويج: متابعة التحول الرقمي مهمة

وجرت الزيارة يوم الخميس الماضي، إذ كان في استقبال الحويج كل من رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كتير ومدراء الإدارات والمكاتب والموظفين وبحضور عدد من القيادات الأمنية والمحلية.

وخلالها، شدد الحويج على ضرورة إطلاع موظفي المصلحة المستمر على التحول الرقمي والتقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز الأعمال.

الحويج خلال زيارته لمصلحة السجل التجاري في جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)

الحويج خلال زيارته لمصلحة السجل التجاري في جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)

الحويج خلال زيارته لمصلحة السجل التجاري في جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)