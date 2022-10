تيهو ساي: رسو السفينة البريطانية بطرابلس الهدف منه إيصال رسائل قوية إلى الروس

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي، موسى تيهو ساي على رسو سفينة تحمل اسم “إتش إم إس آليبون” تتبع قوات البحرية الملكية البريطانية، على شاطئ طرابلس.

المحلل السياسي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري إن الأمر لا يتعلق بملء بريطانيا الفراغ الأوروبي في ليبيا، والزيارة بروتوكولية فقط، لكنها لا تخلو من رسائل عدة للخارج أولا، وللداخل بشكل أقل.

وتابع: “تريد المملكة المتحدة إيصال رسائل قوية إلى الروس بأن سواحل المتوسط ليست منطقة نفوذ لهم فقط، وأن الفاغنر التي تحتل بها روسيا جزءاً من قطاع الطاقة في ليبيا، لن تستطيع ضمان الهيمنة الروسية، وأن الإنجليز لديهم أدوات كثيرة للتعامل مع الدور الروسي في شمال أفريقيا وغربه”.

