المركز الليبي للاستشعار يُحذر: النظر إلى الكسوف الشمسي يتسبب في تلف العين

حذر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، المواطنين من النظر إلى الشمس مباشرة، خلال ظاهرة الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين.

وأوضح المركز في بيان له على فيسبوك، أن النظر بشكل مباشر للشمس خلال ظاهرة الكسوف الشمسي يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب في تلف العين.

وعرف المركز كسوف الشمس على أنها ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، وبالتالي فإن الشمس تنحجب جزئيا أو بالكامل ، فعند دوران القمر حول الأرض، يمر أحيانا بين الشمس وكوكبنا ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض ويسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وأعلن مركز “القبة السماوية” الفلكي في موسكو، أن سكان الأرض سيشهدون كسوفاً جزئياً للشمس في أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن المركز، أن في 25 من أكتوبر المقبل سيشهد سكان الأرض كسوفاً جزئياً للشمس، هذه الظاهرة ستكون مرئية لسكان عديدٍ من المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند.